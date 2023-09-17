Ankara Fenerbahçeliler Derneği Genel Kurulu'nda Erol Özel yeniden başkan seçildi

Ankara Fenerbahçeliler Derneği Genel Kurulu'nda tek aday Erol Özel, yeniden başkanlığa seçildi.

Ankara Atlı Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda, başkanlık divanının oluşturulmasının ardından gündem okunarak oylandı.

Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edildiği kongrede tahmini bütçeler ile faaliyet programı görüşülerek karara bağlandı.

Genel kurulda kullanılan 96 oyun 86'sını alan Erol Özel, yeniden başkan oldu.

Erol Özel başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulu; Haluk Tümer Yavuz, Ahmet Sait Erelmalı, Serhat Öztürk, Mehmet Özgür Fırtına, Hakan Bezginli, Volkan Akan, Uğur İpkırmaz, Aydoğan Koru, Murat Ercan, Erhan Çelik, Alaetdin Candansayar, Kamil Laleli, Büşra Paşaoğlu ve Orçun Apay'dan oluştu.

Erol Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ankara Fenerbahçeliler Derneği, uzun yıllardır Fenerbahçe'ye hizmet eden köklü bir dernektir. Yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. Bize yeniden bu görevi verdikleri için derneğimizin bütün üyelerine teşekkür ediyorum. Bu yükü birlikte taşıyacağız ve hizmete devam edeceğiz." diye konuştu.