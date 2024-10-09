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Ankara Demirspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Tur Atladı

Ankara Demirspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Tur Atladı
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Ankara Demirspor, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Mazıdağ Fosfat Spor'u penaltı atışları ile mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor, konuk ettiği 3. Lig ekiplerinden Mazıdağ Fosfat Spor'u, normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonunda mağlup ederek tur atladı.

Hakemler: Yakup Özhan, Burak Sami Şad, Çağrı Yıldırım

Ankara Demirspor: Deniz Kök, Murat Karadeniz, Batuhan Sayar, İsmail Can Fidan, Oğuzhan Yılmaz, Batuhan Karadaş, Erdem Olgaç, Ömer Talha Nergiz, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Ali Efe Çördek

Yedekler: Alper Adıyaman, Erkul Küçük, Vedat Kutay Bozkurt, Mehmet Aslanboğa, Egemen Uğurlu, Tolunay Artuç, Atakan Dama

Teknik Direktör: Abdul Fettah Kaldırım

Mazıdağ Fosfat Spor: Bilal Karataş, Erdem Reis, Hüseyin Turunç, Onur Şirin, Barış Baran, Mehmet Ersavaş, Melik Ahmet İpek, Mehmet Ali Bakar, Mutlu Aksu Doğan, Yunus Emre Mest, Sergen Şakirler

Yedekler: Ali Rıza Kırmızıtaş, Deniz Keskin, Mahsum Kara, Ömer Yılmaz, İsmail Dinçer, Mert Özyıldırım, Mehmet Ali Tektaş, Hüseyin Eray Harmancı, Emrah Şenol, İbrahim Halil Kaya

Teknik Direktör: İsmail Serbest

Goller: Ali Efe Çördek (dk. 19) (Ankara Demirspor), Mehmet Ali Bakar (dk. 41) (Mazıdağ Fosfor Spor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ankara Demirspor Yerel Haberler Türkiye Kupası 3-sayfa Futbol ankara Spor

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