Ankara Demirspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Tur Atladı
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Ankara Demirspor, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Mazıdağ Fosfat Spor'u penaltı atışları ile mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor, konuk ettiği 3. Lig ekiplerinden Mazıdağ Fosfat Spor'u, normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonunda mağlup ederek tur atladı.
Hakemler: Yakup Özhan, Burak Sami Şad, Çağrı Yıldırım
Ankara Demirspor: Deniz Kök, Murat Karadeniz, Batuhan Sayar, İsmail Can Fidan, Oğuzhan Yılmaz, Batuhan Karadaş, Erdem Olgaç, Ömer Talha Nergiz, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Ali Efe Çördek
Yedekler: Alper Adıyaman, Erkul Küçük, Vedat Kutay Bozkurt, Mehmet Aslanboğa, Egemen Uğurlu, Tolunay Artuç, Atakan Dama
Teknik Direktör: Abdul Fettah Kaldırım
Mazıdağ Fosfat Spor: Bilal Karataş, Erdem Reis, Hüseyin Turunç, Onur Şirin, Barış Baran, Mehmet Ersavaş, Melik Ahmet İpek, Mehmet Ali Bakar, Mutlu Aksu Doğan, Yunus Emre Mest, Sergen Şakirler
Yedekler: Ali Rıza Kırmızıtaş, Deniz Keskin, Mahsum Kara, Ömer Yılmaz, İsmail Dinçer, Mert Özyıldırım, Mehmet Ali Tektaş, Hüseyin Eray Harmancı, Emrah Şenol, İbrahim Halil Kaya
Teknik Direktör: İsmail Serbest
Goller: Ali Efe Çördek (dk. 19) (Ankara Demirspor), Mehmet Ali Bakar (dk. 41) (Mazıdağ Fosfor Spor) - ANKARA