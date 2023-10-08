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Ankara'da Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları Tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları sona erdi. Kadın biniciler kategorisinde Duru Ayan birinci olurken, yetişkin binicilerde birincilik Atahan Deliormanlı'nın oldu. Veteranlar kategorisinde ise Necdet Karagülle birinci oldu.