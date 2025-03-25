Ankara'da Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda İlk Gün Dereceleri Açıklandı
Türkiye Atıcılık Federasyonu, Ankara'da düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nın ilk gün derecelerini duyurdu. Erkekler ve kadınlar kategorilerinde başarılı sporcular belirlendi.
Ankara'da düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda ilk gün tamamlandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, ilk gün derece elde eden sporcuların isimleri şu şekilde:
Erkekler 10 metre havalı tabanca (P1) SH1:
1- Taha Yasin Küsmüş - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
2- Muharrem Korhan Yamaç - EGO Spor Kulübü
3- Yunus Bahçeci - EGO Spor Kulübü
Erkekler 10 metre havalı tabanca (P1) Takım:
1- EGO Spor Kulübü
2- TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü
3- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
Kadınlar 10 metre havalı tabanca (P2) SH1:
1- Ayşegül Pehlivanlar - EGO Spor Kulübü
2- Aysel Özgan - Ferdi
3- Şebnem Aslı Gökdemir - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
Kadınlar 10 metre havalı tabanca (P2) Takım:
1- EGO Spor Kulübü
2- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
3- TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü
Erkekler 10 metre havalı tüfek (R1) SH1:
1- Hakan Abakay - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
2- Celal Karaca - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü
3- Lokman Ataseven - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü
Kadınlar 10 metre havalı tüfek (R2) SH1:
1- Çağla Baş - EGO Spor Kulübü
2- Eylül Deniz Bıdak - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü
3- Suzan Çevik - EGO Spor Kulübü
Erkekler 10 metre havalı tüfek (R4) SH1:
1- Hüsnü Yusuf Vural - Aksaray Ferdi
2- Salih Yurtalan - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü
3- Samet Akça - Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü