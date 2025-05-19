Ankara'da İlk 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Düzenlendi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Ankara'da gerçekleştirilen yarı maraton ve halk koşusuna yaklaşık 800 sporcu katıldı. Yarışın startını CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş verdi. Yarışmada dereceye giren sporcular arasında Kenya ve Etiyopya'dan gelen atletler öne çıktı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk kez Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu düzenlendi.
Ankara Ata Çiftliği'ndeki organizasyonun startını CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı ile federasyon yetkilileri verdi.
21 ve 5 kilometrelik iki ayrı kategoride koşulan yarışa yaklaşık 800 sporcu katıldı.
Yarı maratonda dereceye giren sporcular şunlar:
Erkekler: 1. Laban Kimkepboi (Kenya), 2. Elijah Tirop Selem (Kenya), 3. Ahmet Alkanoğlu
Kadınlar: 1. Meseret Desalgn Yrdaw (Etiyopya), 2. Eunita Chepchumba (Kenya), 3. Fatma Arık