Ankara'da EuroBasket 2025 Yarı Finali Coşkuyla İzlendi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan ile karşılaştığı maçı dev ekranla izlendi.

Ankara'da, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan ile karşılaştığı maçı Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı önünde kurulan dev ekranla vatandaşların izlemesi sağlandı. Türkiye'nin Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldiği karşılaşmayı Ankaralılar coşkuyla takip etti.

Milli maçı takip eden vatandaşlardan biri, "Benim düşüncem, geçen sezonlarda daha önceki senelerdeki turnuvalara göre çok çok daha iyi performans sergiliyoruz. Herkes çok ekstra oynuyor. Özellikle Ercan çok iyi oynuyor. Ben canı gönülden inanıyorum bu turnuvayı kazanacağımıza. Milli takımımızın potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyordum. Bence potansiyelimizin karşılığını alıyoruz. Şampiyon olma şansımız da bence çok yüksek. Yunanistan'a göre, Almanya'ya göre daha çok" dedi.

Maçla alakalı konuşan bir başka vatandaş Arda Çoban ise, "Cedi Osman geçen olimpiyatta biraz kötü oynamıştı. Bence kendisini tam geliştirmiş ve katkı sağlıyor takımımıza. Alperen Şengün zaten bir All-Star gibi oynuyor. Ercan Osmani bence bir joker gibi oldu bizim için. Yani milli takım şu an çok iyi finale doğru koşuyoruz. Hedef zaten şampiyonluk. İnşallah yolun sonunda şampiyonluk gelir. Almanya'yı büyük bir farkla geçeceğimizi düşünmüyorum. Çünkü Türkiye bir aidiyet ülkesi. Hepimiz kenetlenmiş durumdayız şu an" diye konuştu. - ANKARA