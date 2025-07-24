Ankara'da Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası Tamamlandı

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, kadınlarda Bordeaux Üniversitesi, erkeklerde ise San Jorge Üniversitesi birinci oldu.

Avrupa Üniversite Sporları Birliği'nin (EUSA) düzenlediği Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası, Ankara'da tamamlandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Bilkent Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki şampiyonanın kapanış ve ödül töreni, Bilkent Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlendi.

Törene, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Kürşat Aydoğan, EUSA İcra Komitesi Üyesi Agita Abele'nin yanı sıra yetkililer, sporcular ve seyirciler katıldı.

Organizasyonda ilk 3'e giren takımlar ise şöyle:

Kadınlar:

1. Bordeaux Üniversitesi (Fransa)

2. Toulouse Üniversitesi (Fransa)

3. Ankara Üniversitesi

Erkekler:

1. San Jorge Üniversitesi (İspanya)

2. Pau ve Adour Bölgesi Üniversitesi??????? (Fransa)

3. Lizbon Nova Üniversitesi (Portekiz)

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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