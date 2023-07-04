Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET SK, Sladjana Bulatovic'i transfer etti

Kadınlar Süper Lig şampiyonu FOMGET, Karadağ Milli Takım kaptanı Sladjana Bulatovic ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET SK, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Kadınlar Süper Lig şampiyonu FOMGET, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk dış transferi 1994 doğumlu Karadağ Milli Takım kaptanı Sladjana Bulatovic ile gerçekleştiren FOMGET, 1 yıllık anlaşma imzaladı. Kariyerinde İspanya La Liga ekibi Vallecona, Japonya Süper Lig ekibi Vegalta olan tebrübeli forvet, kendisini kırmızı-lacivert renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.