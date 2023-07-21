Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET SK, 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı

İsrailli oyuncu Marian Awad, şampiyonlar liginin büyük bir turnuva olduğunu ve önemli bir takıma geldiğini belirterek, "Takım olarak elimizden geleni yapacağız. Geçen sene Türkiye'ye karşı bir maçım oldu. Buraya gelmeden önce FOMGET ile ilgili çok güzel şeyler duydum" derken, Kanadalı futbolcu Gabrielle Diane Viviner ise hazırlıklarını en iyi şekilde yaparak şampiyonlar ligine öyle çıkacaklarını belirtti.

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023