Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı Şampiyonluğu Ankara'ya Getirdi

Hava alanında yapılan karşılama törenine sporcu aileleri, kulüp çalışanları Kulüp başkanı Yalçın Demirkol katıldı. Hava alanında yapılan karşılamanın ardından sporcular şehir turunun ardından şampiyonluk kupasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a götürdüler.

Bunun sözünü sene başında başkanımıza vermiştik diyen başkan Demirkol," Kızlarımız da sağolsunlar kolej havasında bu başarıyı bir araya geldik ve taçlandırdık. Kupayı Ankara'ya getirdik. Mansur Başkanımız bu süreçte müthiş destek verdiler kulübümüze. Öncelikle ona şükranlarımızı sunuyoruz yönetim adına. Sporcularımız müthiş bir mücadele örneği gösterdiler özellikle final maçında müthiş bir geri dönüşe imza attılar ve kupayı kazandık. Gururluyuz mutluyuz önümüzdeki yıl da Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğiz zaten şampiyon bir kadromuz var. Bunun yeniden yapılanmasına gerek yok birkaç takviyeyle aynı kadroyu muhafaza ederek önümüzdeki yıl hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edeceğimize inanıyorum. Teknik ekibimizi, kızlarımıza, tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız finale giderken 'o kupa buraya gelecek' dedi. O kupayı buraya getirdik. Ankaramıza hayırlı olsun İnşallah erkekler futbolunda da Ankaramıza böyle bir kupa nasip olur diye umut ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.