Angel Di Maria, çocukluk kulübüne geri döndü

Angel Di Maria, çocukluk kulübüne geri döndü
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Benfica'dan ayrılan Angel Di Maria, çocukluk kulübü Arjantin Premier Ligi ekibi Rosario Central'a geri döndü.

Portekiz Ligi ekibi Benfica'dan ayrıldığını açıklayan 37 yaşındaki Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oldu. Yıldız oyuncu ülkesi Arjantin'e geri döndü.

ÇOCUKLUK KULÜBÜNE GERİ DÖNDÜ

Arjantinli oyuncu, altyapısından yetiştiği çocukluk kulübü Arjantin Premier Ligi ekibi Rosario Central'a transfer oldu. Di Maria, 2006-2007 Rosario Central A takımına yükselmişti. Deneyimli isim, bir sezon sonra Benfica'ya transfer olmuştu.

KARİYERİ

Kariyerinde Rosario Central, Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain ve Juventus formaları giyen Di Maria, çıktığı 808 maçta 194 gol, 277 asistlik performans sergiledi. 145 kez de Arjantin Milli Takım formasını giyen yıldız isim, 31 gol attı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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