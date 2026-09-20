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Andros Townsend'in bacağı ısınırken çim silindirinin altında kaldı

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Tayland Ligi ekiplerinden PT Prachuap'ta forma giyen İngiliz futbolcu Andros Townsend, Pattani ile oynanacak maç öncesi ısınırken sol bacağı kontrolden çıkan çim silindirinin altında kaldı. Kazadan yara almadan kurtulan 35 yaşındaki kanat oyuncusu, 3-0 kazanılan maçın uzatma dakikalarında oyuna girdi.

Kariyerinde bir dönem Antalyaspor forması da giyen İngiliz futbolcu Andros Townsend, yeşil sahalarda ender görünen bir kazayla gündeme geldi.

Tayland Ligi ekiplerinden PT Prachuap'ta kariyerini sürdüren 35 yaşındaki kanat oyuncusunun sol bacağı, dün Pattani ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde ısınırken kontrolden çıkan çim silindirinin altında kaldı.

Kazadan yara almadan kurtulan Townsend, 3-0 kazandıkları mücadelenin uzatma dakikalarında oyuna girdi.

Tottenham, Everton, Newcastle ve Crystal Palace formaları giyen Townsend, 2024-2025 sezonunda Antalyaspor ile 23 maça çıktı ve 2 gol attı.

Kaynak: AA
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