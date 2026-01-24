Andrew Robertson Liverpool'a veda ediyor! Yeni takımı sürpriz
Liverpool formasını giyen Andrew Robertson'ın, Tottenham'a transfer olmaya hazırlanıyor. Premier Lig ekibi Tottenham, 31 yaşındaki sol bek için resmi teklifini yaptı. Habere göre, iki kulüp arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi ve transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.
- Andrew Robertson, 2017-2018 sezonundan bu yana Liverpool'da oynuyor.
- Tottenham, Liverpool'dan Andrew Robertson için resmi teklif yaptı ve görüşmeler son aşamada.
- Andrew Robertson bu sezon Liverpool'da 21 resmi maça çıktı, 1 gol ve 1 asist yaptı.
2017-2018 sezonundan bu yana Liverpool'un formasını giyen Andrew Robertson, takımına veda etmeye hazırlanıyor.
TOTTENHAM TRANSFERİ BİTİRİYOR
Fabrzio Romano'nun haberine göre; Premier Lig ekibi Tottenham, Liverpool forması giyen 31 yaşındaki sol bek Andy Robertson için resmi teklifini yaptı. Haberde, iki kulüp arasındaki görüşmelerin son aşamaya taşındığı belirtildi.
KISA SÜRE İÇERİSİNDE SONUÇLANACAK
Andrew Robertson'ın Tottenham'a gitmeyi kabul ettiği belirtilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerde son pürüzlerin giderilmesiyle transferin tamamlanacağı aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 21 resmi maça çıkan Robertson, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Deneyimli sol bekin piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.