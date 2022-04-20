Trabzonsporlu Andreas Cornelius, "Şampiyonluk avucumuzun içinde diyebilirim. Tek yapmamız gereken uzanıp onu almak" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Andreas Cornelius'un 86'ncı dakikada kaydettiği golle Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atan Andreas Cornelius karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendiren Cornelius, "Hocamız performansımızdan dolayı memnundu. Planlarımıza ve düzenimize sadık kaldık. Hem top bizdeyken hem de değilken sonuçtan endişe etmeden oynadık. Sonunda da iyi sonuç aldık" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğa çok yakın olduklarını söyleyen Cornelius, "Şampiyonluk avucumuzun içinde diyebilirim. Tek yapmamız gereken uzanıp onu almak. Eğer kalan maçlarda gereken ve sahip olduğumuz performansı devam ettirebilir, koruyabilir ve ihtiyacımız olan puanları alabilirsek hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.