Andrea Pirlo, Süper Lig'e geri dönüş yolunda

Andrea Pirlo, Süper Lig'e geri dönüş yolunda
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Kasımpaşa, Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası gündemine Andrea Pirlo'yu aldı. İstanbul ekibi, bir dönem Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan çalıştırıcı ile önümüzdeki günlerde görüşme yapacak.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Gözler Kasımpaşa'da yeni hocanın kim olacağına çevrildi.

HEDEFTEKİ İSİM PİRLO

Bu doğrultuda Kasımpaşa, takımın başına şu anda kulüp çalıştırmayan 46 yaşındaki İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo'yu getirmek istiyor. İtalyan basınında yer alan habere göre; Kasımpaşa kulübü yöneticileri, önümüzdeki günlerde deneyimli çalıştırıcı ile bir görüşme gerçekleştirecek.

KARAGÜMRÜK'Ü DE ÇALIŞTIRMIŞTI

Pirlo, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile de çalışmış ve çıktığı 34 maçta 1.29 puan ortalaması yakalamıştı.

PERFORMANSI

Son olarak İtalya Serie B ekibi Sampdoria'yı çalıştıran İtalyan isim, 29 Ağustos 2024 tarihinden bu yana herhangi bir takımı çalıştırmadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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