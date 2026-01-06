Gardini: 'Birlikte Savaşmaya Çalışıyoruz'

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Andrea Gardini, takımdaki eksik oyuncular hakkında şikayet etmek istemediğini belirterek, "Sorunu çözmeye ve birlikte savaşmaya çalışıyoruz. Ailemiz şu an zor durumda, dışarıdaki oyuncuların desteğimize ihtiyacı var. Hepimiz bir araya geldiğimizde, benim için gerçekten önemli olan şeyler hakkında hayal kurmaya başlayabiliriz" dedi.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Andrea Gardini, sarı-kırmızılı kulübün uygulaması olan GSPlus'a açıklamalarda bulundu. İtalyan başantrenör, Galatasaray'a geliş süreci, takımın son durumu ve İstanbul'daki günlerine dair soruları yanıtladı.

İlk olarak İstanbul'a dair konuşan Gardini, "Burada olduğum için çok mutluyum. Benim için, Türkiye'de ve bu ligde yaşamak yeni bir deneyim. Çünkü burada ilk kez bulunuyorum. Kesinlikle heyecan verici anlar bekliyorum. Takım oldukça iyi, her ne kadar şu an birçok önemli oyuncumuzun eksikliğinden dolayı biraz sıkıntı yaşasak da. Gelecekte daha fazla oyuncunun takıma katılacağını umuyorum. Hem sportif açıdan hem de yaşam açısından çok mutluyum; tarihle her zaman ilgilenmişimdir ve bu şehirde, bu ülkede keşfedilecek çok büyük bir tarih var. Geçmişin yaşam tarzı hakkında bilgi edinmek için görülecek çok yer var. Bu yüzden her iki açıdan da heyecanlıyım" dedi.

"Büyük bir kulübün benim için ilginç bir meydan okuma olabileceğini düşündüm"

Galatasaray'a geliş süreci hakkında bilgiler veren Gardini, "Yunanistan'dan döneli henüz birkaç gün olmuştu ve evdeydim. Menajerimden bir telefon aldım; ligde daha iyi bir konuma gelmek ve gelecek için bazı değişiklikler yapmayı düşünen bir takımı yönetmekle ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sordu. Bu durumu hızlıca değerlendirdim. Galatasaray gibi, içinde kaliteli oyuncular barındıran büyük bir kulübün benim için ilginç bir meydan okuma olabileceğini düşündüm. Sanırım 24 veya 48 saat içinde hızlıca kararımı verdim. Her şeyi netleştirdik ve birkaç gün içinde hemen İstanbul'a geldim. Hikaye bu şekilde gelişti" ifadelerini kullandı.

"Dürüstüm ve işimi seviyorum"

Voleybola aşık biri olduğunu aktaran Gardini, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm hayatım boyunca voleybola aşık biriyim. Uzun süre oyuncuydum, oyunculuğu bıraktıktan sonra İtalya'daki bazı kulüplerde genel menajerlik yaptım. Sonrasında antrenörlüğe başladım. 16 yaşımdan beri voleybolun içindeyim diyebilirim, şu an 60 yaşındayım. Voleybolda çalışmayı seviyorum. Birçok yer değiştirdim çünkü dürüst bir insanım; yalan söylemeyi sevmem, insanlara gerçeği doğrudan söylerim. Bu bazen işimizde iyi olmayabiliyor, bu yüzden bazı sorunlar yaşadım ama bu yolu seçtim. Dürüstüm, direkt biriyim ve işimi seviyorum."

"Anadolu'yu ve Türkiye'nin dört bir yanını gezmeyi planlıyorum"

Türkiye'yi gezme planı olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, ailesinin de İstanbul'a gelmesiyle ilgili, "Elbette, burada birçok projem var. Eşim şu an yanımda. Kızım çalışıyor ama sezon içinde birkaç kez bize katılacak. Oğlum İtalya'da profesyonel ligde oynuyor, bu yüzden onun gelmesi biraz zor olabilir. Sadece İstanbul'u değil, Anadolu'yu ve Türkiye'nin dört bir yanını gezmeyi planlıyorum. Çünkü görülecek ve bu insanları, bu ülkeyi anlamamı sağlayacak çok şey var. Tamamen açık fikirliyim. Burada kaldığım süre boyunca her şeyi görecek kadar vaktim olmayabilir belki ama elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de voleybola çok fazla yatırım var"

Türk voleybolunu yakından takip ediyor muydunuz? Türkiye'nin voleybolda son yıllarda elde ettiği başarıları nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna Gardini, "Evet, Türk voleybolunu yakından takip ediyordum çünkü burada antrenörlük yapan çok arkadaşım var; hem erkeklerde hem de kadınlarda. Harika ve sezon sezon gelişen bir lig olduğunu görüyorum. Bu sezon özellikle sadece 3-4 iyi takım yok, birçok takım kendini geliştirmiş durumda. Çok fazla yatırım ve dünyanın her yerinden güçlü oyuncular buraya geliyor. Türk ligi için büyük bir gelecek görüyorum" yanıtını verdi.

"Birlikte savaşmaya çalışıyoruz"

Takımın genel durumunu değerlendiren Gardini, bu sezonki hedefleri hakkında da konuştu. Sarı-kırmızılıların başantrenörü, "Öncelikle bazılarını hastaneden çıkarmamız gerekiyor. (Gülerek) Oyuncularıma şunu söylüyorum; bu anı atlatmalı ve birbirimize yardım etmeliyiz. Eksik oyuncular hakkında şikayet etmek istemiyoruz. Sorunu çözmeye ve birlikte savaşmaya çalışıyoruz. Ailemiz şu an zor durumda, dışarıdaki oyuncuların desteğimize ihtiyacı var. Hepimiz bir araya geldiğimizde, benim için gerçekten önemli olan şeyler hakkında hayal kurmaya başlayabiliriz" dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj

Gardini, aldığı ilk galibiyet sonrası taraftarlara üçlü çektirmesine yönelik ise şunları söyledi:

"Harikaydı, gerçekten. İstanbul dışında bile her yerde çok fazla taraftarımız olduğunu gördüm ve buna şaşırdım. Galatasaray'ı biliyordum fakat kulübün bu kadar büyüklüğünü bilmiyordum, şimdi Türkiye'nin en eski kulüplerinden biri olduğunu anlamaya başladım. Çok eğlenceliydi ve çok mutlu oldum çünkü beni hemen kabul ettiler. Onlar bizim ailemizin bir parçası. Hem kazandığımızda hem de zor zamanlarda bizi desteklemeliler. Sezon uzun ve sakatlıklarla boğuşurken işimiz kolay değil. Bizi takip edin, bizi destekleyin ve özellikle şu an bize yardım edin. Çok fazla güçlü oyuncumuz eksik, bazıları büyük sakatlıklarla oynuyor. Bu yüzden bu çocukların ne kadar zorlandığını anlamanız gerekiyor. Size ihtiyacımız var, bizimle birlikte savaşmanızı bekliyoruz."