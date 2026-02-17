Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı

Premier Lig ekibi Manchester United'dan kiralanan Kamerunlu file bekçisi, sezon içerisinde yakaladığı yüksek performans grafiğinin ardından son maçta ciddi bir düşüş yaşadı.

18 MAÇTA 25 GOL YEDİ

Bordo-mavili formayı ligin 5. haftasında Fenerbahçe karşılaşmasıyla giymeye başlayan Onana, ligde görev aldığı 18 maçta kalesinde 25 gol gördü. 4 karşılaşmada ise gole izin vermeyen tecrübeli kaleci, toplam bin 620 dakika sahada kaldı. Onana, 65 dakikada bir gol yerken maç başına 1.38 gol ortalamasıyla oynadı. Kritik karşılaşmada kalesinde gördüğü goller sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Onana'nın durumu teknik heyetin gündemine girdi.

KALEDE ROTASYON GÜNDEMDE

Onana'nın son haftalardaki dalgalı performansı, Trabzonspor'da kaleci rotasyonunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Fenerbahçe maçının ardından gözler kulübedeki genç isimlere çevrildi. Sezon başında takıma katkı sağlaması ve genç kalecilere tecrübe aktarması hedeflenen Onana ile uyumlu bir çalışma süreci geçiren Onuralp Çevikkan ve Ahmet Doğan Yıldırım, antrenman performanslarıyla teknik heyetin takibinde bulunuyor. Fiziksel olarak hazır olduğu belirtilen Onuralp'in maç temposu kazanması ve gelecek sezona daha güçlü hazırlanması adına forma şansı bulup bulmayacağı merak ediliyor. Onana'daki performans düşüşünün sürmesi halinde teknik heyetin kalede değişikliğe gitmesi bekleniyor.

TARAFTARLARI İKİYE BÖLDÜ

Öte yandan Onana'nın bu performansı Trabzonsporlu taraftarları da ikiye böldü. Bir kesim Trabzonspor taraftarı, destek verilmeye devam ederek Onana'nın arkasında durulması gerektiğini dile getirirken, bir kesim bordo-mavili taraftar da sezon sonunda Kamerunlu file bekçisiyle yolların ayrılmasını ve daha iyi bir kaleci alınması gerektiğini savundu.