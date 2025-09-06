Haberler

Andre Onana adım adım Süper Lig'e

Andre Onana adım adım Süper Lig'e
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, kaleci arayışları kapsamında Manchester United forması giyen Andre Onana için yaptığı teklifi artırdı. Bordo-mavililer, bu transferi bitirmeye çok istekli.

Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılması sonucu kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, gözünü İngiltere'ye çeirdi.

ONANA İÇİN TEKLİF ARTIRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Manchester United forması giyen Andre Onana'yı kadrosuna katmak için yeni bir hamle yaptı. Bordo-mavililerin Kamerunlu kaleci için İngiliz devine yaptığı teklifi teklifi arttırdığı belirtildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Öte yandan Andre Onana, Manchester United'daki formasını tamamen kaybetti. 29 yaşındaki kaleci, bu sezon oynanan resmi müsabakalarda milli kalecimiz Altay Bayındır'ın yedeği oldu.

TRABZONSPOR ÇOK İSTEKLİ

İngiliz devinin genç kaleci Senne Lammens'i transfer etmesiyle birlikte Onana'nın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. birlikte İngiliz cephesinde bu transfer döneminde Kamerunlu eldivenle ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor. Bu transferde çok istekli olan Trabzonspor bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Survivor Almeda Baylan gözyaşları içinde boşanma kararı aldığını açıkladı

"Cinsel hayatımızı ifşa etti" iddiası! Survivor'ın yıldızı boşanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için ÖTV oranı yüzde 8 oldu

Erdoğan'ın imzasıyla vicdanları yaralayan adaletsizlik son buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.