Andre Onana adım adım Süper Lig'e

Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılması sonucu kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, gözünü İngiltere'ye çeirdi.

ONANA İÇİN TEKLİF ARTIRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Manchester United forması giyen Andre Onana'yı kadrosuna katmak için yeni bir hamle yaptı. Bordo-mavililerin Kamerunlu kaleci için İngiliz devine yaptığı teklifi teklifi arttırdığı belirtildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Öte yandan Andre Onana, Manchester United'daki formasını tamamen kaybetti. 29 yaşındaki kaleci, bu sezon oynanan resmi müsabakalarda milli kalecimiz Altay Bayındır'ın yedeği oldu.

TRABZONSPOR ÇOK İSTEKLİ

İngiliz devinin genç kaleci Senne Lammens'i transfer etmesiyle birlikte Onana'nın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. birlikte İngiliz cephesinde bu transfer döneminde Kamerunlu eldivenle ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor. Bu transferde çok istekli olan Trabzonspor bu transferi bitirmeyi hedefliyor.