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Andırın’da masa tenisi festivali

Andırın’da masa tenisi festivali
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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi, Türkiye’nin farklı illerinden 220 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Andırın Open 5. Geleneksel Masa Tenisi Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi, Türkiye'nin farklı illerinden 220 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Andırın Open 5. Geleneksel Masa Tenisi Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Andırın Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde düzenlenen 1 haftalık gelişim kampı tüm hızıyla sürüyor. Kamp kapsamında sporcular, deneyimli antrenörler eşliğinde teknik ve taktik çalışmalar yaparak festivale hazırlanıyor.

31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Andırın Open 5. Geleneksel Masa Tenisi Festivali'nde Türkiye'nin farklı illerinden ve bölgeden 220 sporcu dereceye girebilmek için raket sallayacak. Üç gün sürecek organizasyonda farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilecek müsabakalarda sporcular kıyasıya rekabet edecek. Festival öncesinde düzenlenen gelişim kampında sporcular, kondisyon, teknik ve taktik antrenmanlarla eksiklerini giderme fırsatı buluyor. Kampın ardından sporcular, edindikleri tecrübeyi turnuvaya yansıtarak başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. Spor turizmine katkı sunması ve gençlerin masa tenisine olan ilgisini artırması amaçlanan festivalin, Andırın'ın tanıtımına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Andırın Kapalı Spor Salonu'nda tüm hazırlıkları tamamlanan organizasyonda, sporcuların yanı sıra masa tenisi tutkunlarının da üç gün boyunca heyecan dolu karşılaşmalara tanıklık etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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