Anderson Talisca vitesi 5'e taktı! Bir gol daha

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında ikas Eyüpspor ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

TALISCA'DAN BİR GOL DAHA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, son haftalardaki formunu bu maçta da devam ettirdi. Yıldız oyuncu, Levent Mercan'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topta düzgün bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

SON 3 MAÇTA 6 GOL

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Brann deplasmanında 3 gol ile hat-trick yapan Talisca, ligdeki Konyaspor maçında da rakip ağlara 2 gol attı. Yıldız isim, attığı bu golle birlikte son 3 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan Talisca, Eyüpspor karşısında Marco Asensio'nun attığı ikinci golde de asisti yaptı.