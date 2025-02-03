Anderson Talisca'nın uzaktan şutu ağızları açık bıraktı

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u konuk etti. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.

YENİ YILDIZLAR İLK MAÇINA ÇIKTI

Müsabakada yeni transferler de ilk maçına çıktı. Geçtiğimiz günlerde 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Anderson Talisca, Karadeniz ekibine karşı kadroda yer alırken, 61. dakikada Levent Mercan'ın yerine dahil oldu. Taraftarların önünde ilk maçına çıkan Talisca, takımının attığı 3. golde de pay sahibi oldu.

TALİSCA'NIN ŞUTU DİREKTE PATLADI

Öte yandan 85. dakikada çektiği şut direkten dönerken, Brezilyalı yıldız uzun mesafeden vurduğu vuruşla taraftarları heyecanlandırdı.