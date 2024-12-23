Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Suriye' uyarısı: Mecbur kalacak
Netanyahu, Erdoğan'ın bu uyarısını dikkate alsa iyi olur
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
Almanya'dan Türkiye'ye skandal "PKK" çağrısı! Açık açık tehdit ettiler
Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı

Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, uzun uğraşlar sonucunda Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilere imza atması beklenen Brezilyalı yıldızın sözleşme detayları da belli oldu.

Fenerbahçe, uzun süredir mesai harcadığı ara transfer dönemindeki bir numaralı hedefi Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldız ve kulübü Al Nassr ile her konuda anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşme detayları da ortaya çıktı.

KİRALANACAK, MAAŞININ YARISI ÖDECEK

Fenerbahçe, ocak ayının ilk ses getirecek transferi Anderson Talisca'yı satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Sarı-lacivertliler, Talisca'nın 12 milyon euroluk maaşının yarısını ödeyecek.

5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VE 3 YILLIK SÖZLEŞME

Brezilyalı yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro olacak. Fenerbahçe, sezon sonunda bu satın alma opsiyonunu kullanması halinde 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

TALİSCA'NIN AL NASSR RAKAMLARI

Anderson Talisca, 3.5 yıldır formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi AlNassr ile şimdiye kadar 104 maça çıktı. Talisca, bu karşılaşmalarda 76 gol ve 10 asistlik istatistik yakaladı. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2016-18 yıllarında Beşiktaş'ta kiralık forma giymişti

Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Adını ilk kez duyacaksınız! Süper Lig tarihine geçti
img

Ardında not bırakıp canına kıydı! Oğluyla ilgili kahreden detay
img

'Cansız manken' talihsiz kadının hayatını kararttı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Gol hazırlanmasına katkı sağlayan oyuncu yok fenerde son noktada vuracak bir adam alınıyorda topu oraya getirebilen adam yok ki takımda istersen 3 tane iyi santrafor al kanatlardan top gelmiyor caneri alsalar bile işe yarar veya ümit ozat ı bu kadar bile iş yapacak adam yok yani fenerde

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıarabulucu avukat:

Fener uzun yıllar hakem nedeniyle şampiyon olamadı . Uzun yıllarda yönetim mantığı ile şampiyon olamayacak gibi . Fenere Geçmiş şampiyonluklardaki benzer kadrolar lazım . Afrika Latin Amerika İskandinav Ülkeleri Ve Müslüman ülkelerden gelecek genç dinamik bir kadro

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Psikolojim bozuk diye not bırakıp intihar etti
Ardında not bırakıp canına kıydı! Oğluyla ilgili kahreden detay
Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz
Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürprizler var

Son Dakika Haberleri

24 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bingöl okullar tatil mi? 24 Kasım Salı Bingöl'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Adana elektrik kesintisi! 24 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24 Aralık Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Serkan Güzelçoban kimdir? MasterChef Serkan Güzelçoban nereli kaç yaşında, restoranı nerede? Gaziantep elektrik kesintisi! 24 Aralık Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 24 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24 Aralık Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24 Aralık Kartal, Esenler, Beşiktaş elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 24 Aralık Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.