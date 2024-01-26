Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
Arda Güler, Almeria maçında oyuna alınmayacağına Ancelotti'ye yeleğini yere atarak tepki göstermiş ve daha sonra başka takıma kiralanacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, genç yıldızın başka bir takıma kiralanmayacağı yönünde karar aldı.
Real Madrid'de sakatlığı geçmesine rağmen süre almakta zorlanan Arda Güler'in başka bir takıma kiralanması gündemdeydi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, milli futbolcu için son kararı verdi.
KİRALANMASINA İZİN ÇIKMADI
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in başka bir takıma kiralanmasına izin vermedi. Perez, futbolcunun tamamen sahaya odaklanıp süre alıp almamasını dert etmemesini istiyor.
MODRIC'İN YERİNE GEÇEBİLİR
Real Madrid, gelecek yıl Luka Modric ile sözleşme uzatmayı düşünmüyor. Arda Güler'in bu fırsatı değerlendirerek yeni sezonda 11'in parçası olmayı deneyeceği belirtiliyor.