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Ancelotti'nin oğlu teknik direktör oluyor

Ancelotti'nin oğlu teknik direktör oluyor
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Carlo Ancelotti'nin oğlu ve yardımcısı Davide Ancelotti, teknik direktörlük kariyerine adım atmak üzere. İskoçya'nın Rangers kulübü, genç çalıştırıcıya teknik direktörlük teklifinde bulundu. Ancelotti'nin bu tekliften memnun olduğu belirtilirken, ilk hedefinin babasının Brezilya Milli Takımı'na verdiği destekte bulunmak olduğu belirtildi.

Real Madrid'den ayrılarak Brezilya Milli Takımı'nın başına geçen Carlo Ancelotti en önemli yardımcısını kaybedebilir. İtalyan teknik adamın 35 yaşındaki oğlu, İskoçya'dan teklif aldı.

TEKLİF ALDI

Avrupa futbolunda yeni bir teknik direktör daha sahne almaya hazırlanıyor. Carlo Ancelotti'nin uzun yıllardır yardımcılığını üstlenen oğlu Davide Ancelotti, kariyerine başlamak için gün sayıyor.

AS'ın haberine göre; İskoçya temsilcisi Rangers, 35 yaşındaki çalıştırıcıya teknik direktörlük teklifi sundu. Kulüp kariyerini bağımsız bir yola taşımaya hazırlanan Davide Ancelotti'nin bu tekliften son derece memnun olduğu belirtiliyor.

İLGİ GİDEREK ARTIYOR

Ancak genç Ancelotti'nin ilk planı, Brezilya'nın başına geçen babasının ilk iki maçta destek vermek... Ardından ise tamamen kendi kariyerine odaklanmayı hedefliyor.

Davide Ancelotti ile ilgilenen kulüpler yalnızca Rangers ile sınırlı değil. Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin yanı sıra Como ve Leipzig'in de genç teknik adamı radarına aldığı öne sürülüyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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