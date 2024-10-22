Ancelotti'nin Arda Güler'e neden forma vermeyeceğinin nedeni ortaya çıktı

İspanyo devi Real Madrid'de Arda Güler ile Carlo Ancelotti arasındaki gerginlik devam ediyor. İspanyol basınına göre Tecrübeli teknik adam Arda Güler'i gözden çıkardığının nedeni de belli oldu.

NEDENİ BELLİ OLDU

Ancelotti'nin sakatlıktan yeni dönen bir futbolcunun yerine bile Arda Güler'i tercih etmemesi güvensizlik olarak değerlendirildi. Arda Güler'in gol ya da asist katkısı sağlayamaması ve defansif eksikliğinin şans bulamamasında etkili olduğu iddia edildi.

291 DAKİKA OYNADI

Arda bu sezon Real Madrid'de toplamda 10 maçta sadece 291 dakika süre aldı. La Liga'da 3 maça ilk 11 de başlayan Arda Güler 4 maça sonradan oyunda girdi. Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça sonradan dahil olan Arda Güler Real Madridin oynadığı Uefa Süper Kupa maçında da sonradan oyuna dahil olmuştu.