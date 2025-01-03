Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler'in yeni hocasını duyurdular

İspanyol basını, milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'i gelecek sezondan itibaren çalıştıracak teknik direktörü açıkladı.

ANCELOTTI'NİN AYRILIĞI KESİNLEŞTİ

Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin geleceği belli oldu. İtalyan teknik adam, sezon sonunda kulüpten ayrılmaya karar vermiş durumda.

YERİNE XABI ALONSO GELİYOR

Gelecek sezondan itibaren takımın başına Bayer Leverkusen'in mevcut teknik direktörü Xabi Alonso'nun geçeceği öne sürüldü. İspanyol çalıştırıcının, 2025-2026 sezonundan itibaren Santiago Bernabeu'da teknik direktörlük görevini üstlenmek için anlaşmayı tamamladığı belirtiliyor.

ALONSO'NUN LEVERKUSEN KARNESİ

Futbolculuk kariyeri boyunca uzun yıllar Real Madrid forması da giyen Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'in başında çıktığı 115 maçta 2.23 puan ortalaması yakaladı. Başarılı teknik adam ayrıca burada Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanay Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.