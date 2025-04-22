Ancelotti devri bitiyor! Arda Güler'e yeni hoca

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, La Liga'da da lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde kalan Real Madrid'de Carlo Ancelotti dönemi sona eriyor.

İLK TERCİH XABI

Ancelotti sonrası planlamalarına başlayan Real Madrid yönetiminin ilk tercihi Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso olacak. İspanyol devi, tecrübeli çalıştırıcı için girişimlerini hızlandırmayı yeni teknik direktörünü 14 Haziran'daki Kulüpler Dünya Kupası'ndan önce açıklamayı hedefliyor.

LEVERKUSEN KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, 43 yaşındaki İspanyol teknik direktör Alonso'ya Real Madrid'e gitmek istemesi durumunda kolaylık sağlanacağını açıkladı. Carro, yaptığı açıklamada Alonso'nun oynadığı eski takımlardan bir teklif gelmesi halinde zorluk çıkartmayacaklarını söyleyerek "Planlarımızı onunla birlikte yapıyoruz. Kalmasını istiyoruz ama karar yakında verilmeli" dedi.

ARDA GÜLER'E ŞANS DOĞABİLİR

Öte yandan Real Madrid'de yaşanacak hoca değişikliği milli yıldız Arda Güler'e şans yaratabilir. Ancelotti yönetiminde Real Madrid'de kısıtlı forma şansı bulan ve takımdan ayrılması gündemde olan Arda Güler'in kaderini etkileyebilir.