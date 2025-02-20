Ancelotti'den Türk taraftarları çıldırtan hamle: Arda Güler'e destek mesajı yağıyor
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmada Carlo Ancelotti'nin 83. dakikada Arda Güler'e yine forma şansı vermemesi Türk futbolseverlerin tepkisini çekti. Real Madrid 3-0 öndeyken 83. dakikada Modric'i oyuna alan Ancelotti'ye tepki gösteren futbolseverler, Arda Güler için destek mesajları paylaştı.
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Real Madrid, Manchester City'i 3-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.
3-0 ÖNDEYKEN BİLE OYUNA ALMADI
Karşılaşmada Arda Güler süre almazken, Ancelotti'nin 83. dakikada takımı 3-0 öndeyken yaptığı değişiklik Türk futbolseverlerin büyük tepkisini çekti. Ancelotti'nin, dakikalar 83'ü gösterdiğinde yaptığı değişiklik ise büyük tepki çekti.
Ancelotti, Real Madrid 3-0 öndeyken 83. dakikada Modric'i oyuna aldı. Arda Güler'i izlemek için ekran başında olan Türk futbolseverler ise bu değişiklikle büyük şok yaşadı. Futbolseverler, ciddi bir skor avantajı yakalanmışken Arda Güler'in oyuna alınmamasına tepki gösterdi. Arda Güler için destek mesajları paylaşıldı.