Ancelotti'den Türk taraftarları çıldırtan hamle: Arda Güler'e destek mesajı yağıyor

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Real Madrid, Manchester City'i 3-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

3-0 ÖNDEYKEN BİLE OYUNA ALMADI

Karşılaşmada Arda Güler süre almazken, Ancelotti'nin 83. dakikada takımı 3-0 öndeyken yaptığı değişiklik Türk futbolseverlerin büyük tepkisini çekti. Ancelotti'nin, dakikalar 83'ü gösterdiğinde yaptığı değişiklik ise büyük tepki çekti.

Ancelotti, Real Madrid 3-0 öndeyken 83. dakikada Modric'i oyuna aldı. Arda Güler'i izlemek için ekran başında olan Türk futbolseverler ise bu değişiklikle büyük şok yaşadı. Futbolseverler, ciddi bir skor avantajı yakalanmışken Arda Güler'in oyuna alınmamasına tepki gösterdi. Arda Güler için destek mesajları paylaşıldı.