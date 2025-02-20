Son kabine kulisi: Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor

Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira

İfadesi ortaya çıktı! İşte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın aylık geliri
Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu

Bu provaydı, İstanbul'a daha kuvvetlisi geliyor
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama

Ancelotti'den Türk taraftarları çıldırtan hamle: Arda Güler'e destek mesajı yağıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmada Carlo Ancelotti'nin 83. dakikada Arda Güler'e yine forma şansı vermemesi Türk futbolseverlerin tepkisini çekti. Real Madrid 3-0 öndeyken 83. dakikada Modric'i oyuna alan Ancelotti'ye tepki gösteren futbolseverler, Arda Güler için destek mesajları paylaştı.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Real Madrid, Manchester City'i 3-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

3-0 ÖNDEYKEN BİLE OYUNA ALMADI

Karşılaşmada Arda Güler süre almazken, Ancelotti'nin 83. dakikada takımı 3-0 öndeyken yaptığı değişiklik Türk futbolseverlerin büyük tepkisini çekti. Ancelotti'nin, dakikalar 83'ü gösterdiğinde yaptığı değişiklik ise büyük tepki çekti.

Ancelotti, Real Madrid 3-0 öndeyken 83. dakikada Modric'i oyuna aldı. Arda Güler'i izlemek için ekran başında olan Türk futbolseverler ise bu değişiklikle büyük şok yaşadı. Futbolseverler, ciddi bir skor avantajı yakalanmışken Arda Güler'in oyuna alınmamasına tepki gösterdi. Arda Güler için destek mesajları paylaşıldı.

Ancelotti'den Türk taraftarları çıldırtan hamle: Arda Güler'e destek mesajı yağıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

İstanbul'da görülen pembe bulutların sırrı çözüldü
img

Eski sevgilisini öldürmeye çalışan kadın kendi silahıyla can verdi
img

Muhabirin canlı yayında sorduğu soruya fena kızdı
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat OKUYAN:

Sanki taraftarlar antrenman ları iyi biliyor. Adam yeterli görse oynatır elbet. O kadroda yedek kalmak bile antremandır. Göndermiyorlar sana ışık var demek bekleyin yaa

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUgur Karyagdi:

Arda güler çok yetenekli bir futbolcu ama günümüz futbolunda Messi değilsen oyunun iki yönünü de oynayamaz isen, oynayanlar oynar maalesef, ayrıca Arda oyununda ayağından hızlı top çıkarmayı, doğru yere koşu yapmayı,yani topsuz oyunu da geliştirmeli, futbol sadece duran top,korner, veya yüzyılın pasını atmaya çalışmaktan ibaret değildir.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Lobi her yerde çok önemli..3-0'da futbolunun sonuna gelmiş Modric'i oyuna almak lobiye selam çakmaktır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek

Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek
'2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ı bu sorunu yaşayacak'

"2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ı bu sorunu yaşayacak"
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi

Tolga Sarıtaş kaza geçirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.