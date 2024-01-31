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Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler'e "Çocuk" deyip neden oynatmadığını açık açık söyledi

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Arda Güler'e az süre verdiği için eleştirilerin hedefi olan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti sessizliğini bozdu. Arda için sabırlı olunması gerektiğini belirten teknik adam, "Arda Güler, fiziksel olarak her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Şu anda iyi ve süre almaya devam edecek. Üzerinde çok fazla baskı olduğunun farkındayım çünkü koca bir ülke onu Real Madrid'de forma giyerken görmek istiyor. Ancak çocuk daha 18 yaşında. Zamanı gelecek ve Real Madrid'de oynayacak" dedi.

Arda Güler, İspanya'da konuşulmaya devam ediyor. İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, düzenlenen basın toplantısında genç yıldız için çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"ARDA HENÜZ 18 YAŞINDA BİR ÇOCUK"

Arda için sabırlı olunmasını gerektiğini vurgulayan antrenör, " Arda Güler, fiziksel olarak her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Şu anda iyi ve süre almaya devam edecek. Ancak daha önce de söylediğim gibi ona karşı sabırlı olmamız gerekiyor. Üzerinde çok fazla baskı olduğunun farkındayım çünkü koca bir ülke onu Real Madrid'de forma giyerken görmek istiyor. Ancak çocuk daha 18 yaşında. Zamanı gelecek ve Real Madrid'de oynayacak" dedi.

PEŞ PEŞE SAKATLIKLAR YAŞADI

Yıldız furbolcu Arda Güler, Madrid'in ABD'de yaptığı sezon öncesi kampında sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı olmuştu. Yaklaşık iki ay süren sakatlığından sonra 21 Eylül'de takımla beraber antrenmanlara başlayan Güler, 26 Eylül'de de tekrar sakatlanıp bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu süreçten sonra riske edilmeyen ve zaman zaman takımdan ayrı çalışan Arda Güler, 201 gün sonra yeşil sahalara döndü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Carlo Ancelotti Real Madrid Arda Güler Spor Haberler

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