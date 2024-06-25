Üye Girişi
Haberler

Anayurt Finalspor Sezonu 36 Puanla Tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nda zirve yarışı veren Anayurt Finalspor, sezonu 36 puan ile noktaladı. Ligde oynadığı son maçta deplasmanda BüyükToramanspor'u 5-2 mağlup eden Anayurt Finalspor, ligin son haftasını BAY geçeceği için ligi noktalamış oldu. Play-Off iddiasını da resmen kaybeden Anayurt Finalspor umutlarını gelecek sezona bıraktı. Bu grupta özellikle zirve yarışı veren takımların büyük çekişme içinde olması ve Anayurt Finalspor'un da bu takımlar arasında olması grubun çekişmesine büyük renk kattı. Genç bir kadro ile ligde yer alan Anayurt Finalspor, genç oyuncularının tecrübe kazanması ile birlikte gelecek sezon daha başarılı oymanın hesaplarını yapıyor.

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nda zirve yarışı veren Anayurt Finalspor, sezonu 36 puan ile noktaladı.

Ligde oynadığı son maçta deplasmanda BüyükToramanspor'u 5-2 mağlup eden Anayurt Finalspor, ligin son haftasını BAY geçeceği için ligi noktalamış oldu. Play-Off iddiasını da resmen kaybeden Anayurt Finalspor umutlarını gelecek sezona bıraktı. Bu grupta özellikle zirve yarışı veren takımların büyük çekişme içinde olması ve Anayurt Finalspor'un da bu takımlar arasında olması grubun çekişmesine büyük renk kattı. Genç bir kadro ile ligde yer alan Anayurt Finalspor, genç oyuncularının tecrübe kazanması ile birlikte gelecek sezon daha başarılı oymanın hesaplarını yapıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Spor Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title