Anayurt Finalspor Sezonu 36 Puanla Tamamladı

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nda zirve yarışı veren Anayurt Finalspor, sezonu 36 puan ile noktaladı.

Ligde oynadığı son maçta deplasmanda BüyükToramanspor'u 5-2 mağlup eden Anayurt Finalspor, ligin son haftasını BAY geçeceği için ligi noktalamış oldu. Play-Off iddiasını da resmen kaybeden Anayurt Finalspor umutlarını gelecek sezona bıraktı. Bu grupta özellikle zirve yarışı veren takımların büyük çekişme içinde olması ve Anayurt Finalspor'un da bu takımlar arasında olması grubun çekişmesine büyük renk kattı. Genç bir kadro ile ligde yer alan Anayurt Finalspor, genç oyuncularının tecrübe kazanması ile birlikte gelecek sezon daha başarılı oymanın hesaplarını yapıyor. - KAYSERİ