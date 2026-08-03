Haberler

ANALİG Tenis'te Şırnak'ta 1. Etap Tamamlandı

ANALİG Tenis'te Şırnak'ta 1. Etap Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Üniversitesi'nde 9 ilden 90 sporcunun katıldığı ANALİG Tenis 1. Etap 8. Grup Bölge Müsabakaları sona erdi. Erkeklerde Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari; kızlarda Hakkari, Diyarbakır, Batman, Mardin yarı finale yükseldi. Finalistler, 19-23 Ağustos'ta Elazığ'da yarışacak.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tenis 1. Etap 8. Grup Bölge Müsabakaları tamamlandı.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 2 kapalı, 4 açık kortta düzenlenen tenis müsabakalarına, 9 ilden 90 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonucunda erkeklerde Batman, Diyarbakır, Gaziantep ve Hakkari takımları, kızlarda ise Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Mardin takımları yarı finale çıktı.

Finale çıkanlar, 19-23 Ağustos'ta Elazığ'da düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Tenis İl Temsilcisi Mehmet Batak, karşılaşmaların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalya ve belgelerini verdi.

Batak, AA muhabirine, son yıllarda Şırnak'ın tenis organizasyonlarıyla anıldığını, yapılan organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kente 3 gündür devam eden müsabakaların centilmence oynandığını ifade eden Batak, "Elazığ'da 19-23 Ağustos'ta yapılacak yarı finallere katılmaya hak kazanan erkek ve kız sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Hakkari kız takımından Ayşe Cesuroğlu da 3 gün boyunca iyi maçlar çıkardıklarını, yarı finallere kaldıkları için de mutlu olduğunu belirterek "İnşallah Elazığ'da da bu başarıyı yakalarız. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
AK Parti'den muhalefete 'çerçeve yasa' bilgilendirmesi

AK Parti harekete geçti! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi

Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı
Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu

Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Korkutan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı

Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı
Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın da istediği yıldız golcüyü kaptı

Galatasaray'ın da istediği yıldız golcüyü kaptı
Süper Lig'de yeni sezonun ismi açıklandı

Süper Lig'de yeni sezonun ismi açıklandı
Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Son günlerin en tartışmalı grubu Türkiye'yi terk ediyor
Salah'ın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru

Baba ve oğluna kurşun yağmuru! İkiside kurtarılamadı

Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı

Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! Kız arkadaşına kabusu yaşattı