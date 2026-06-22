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Muğla'nın voleybol yıldızları Analig için sahaya indi

Muğla'nın voleybol yıldızları Analig için sahaya indi
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Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Muğla Voleybol İl Karması seçmeleri, Menteşe Spor Salonu'nda yoğun katılımlı antrenmanlarla sona erdi. Genç yetenekler, ulusal turnuvalarda Muğla'yı temsil etmek için kıyasıya mücadele etti.

Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Muğla Voleybol İl Karması seçmeleri, Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yoğun katılımlı ve yüksek enerjili antrenmanlarla tamamlandı.

Muğla genelinde voleybol altyapısını güçlendirmek ve şehri ulusal turnuvalarda temsil edecek en güçlü kadroyu oluşturmak amacıyla düzenlenen Analig seçmeleri büyük bir heyecana sahne oldu. Menteşe Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyona, Muğla'nın farklı ilçelerinden gelen çok sayıda genç ve yetenekli sporcu katıldı. Muğla'yı ulusal arenada en iyi şekilde temsil edebilmek için sahaya çıkan genç yıldızlar, teknik heyetin gözüne girebilmek adına parkede adeta devleşti. Yüksek motivasyon ve fair-play ruhuyla geçen seçmelerde, sporcular hem teknik becerilerini hem de takım uyumlarını sergileyerek kıyasıya bir mücadele ortaya koydu.

Antrenörlerin ve koordinatörlerin titizlikle takip ettiği değerlendirmelerin ardından, Muğla'yı Analig'de başarıya taşıyacak İl Karması kadrosu netlik kazanacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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