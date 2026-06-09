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ANALİG Güreş Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı

ANALİG Güreş Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı
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Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Güreş Grup Müsabakaları, Karabük'te 17 ilden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla başladı. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentin spor şehri olma yolunda ilerlediğini vurguladı. Organizasyon 11 Haziran'da sona erecek.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Güreş Grup Müsabakaları, Karabük'te start aldı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 17 ilden yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, açılış töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin sanayi, eğitim, doğa ve tarihin yanı sıra spor şehri olma yolunda da öne çıktığını söyledi.

Nisan ayından bu yana her hafta bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını bildiren Çetinkaya, "Güreş turnuvamızda gençlerimiz arasında kıyasıya rekabet ve güzel dostluk var. Karabük olarak ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu turnuvalar, spor yatırımlarımızın değerlenmesi ve gençlerimiz için ciddi avantajlar barındırıyor." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de sporun tabana yayılması ve başarılı sporcuların milli takımlara kazandırılması adına bu tür organizasyonları önemsediklerini kaydetti.

Organizasyon, 11 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
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