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Muğla'da Judo Şampiyonası Başladı

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Muğla'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Judo Şampiyonası başladı.

Muğla'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Judo Şampiyonası başladı.

Menteşe Spor Salonu'nda iki gün sürecek şampiyonada, 33 ilden 119 erkek ve 105 kadın olmak üzere 224 sporcu mücadele ediyor.

Dereceye girebilmek için tatamiye çıkan sporcuların müsabakaları, iki gün boyunca 09.00-16.00 saatlerinde yapılacak.

Organizasyonun açılış seremonisi ise saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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