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Karabük, Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor

Karabük, Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor
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Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo Türkiye Şampiyonası, Karabük’te düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo Türkiye Şampiyonası, Karabük'te düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'nin 28 ilinden yaklaşık 500 sporcu, antrenör ve idareci katılıyor.

Şampiyonanın açılış seremonisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Taekwondo Federasyonu Asbaşkanı Engin Sarıkaya, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin birer konuşma yaptı.

Konuşmalarda, gençlerin sporla buluşmasının önemine vurgu yapılırken, organizasyona ev sahipliği yapan Karabük'ün spor altyapısı ve gençlik faaliyetlerindeki çalışmalarına da değinildi.

28 ilin sporcuları Karabük'te buluştu

Konuşmaların ardından şampiyonaya katılan 28 ilin sporcularının geçit töreni gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Açılış programının tamamlanmasının ardından genç sporcular, Türkiye şampiyonluğu için tatamiye çıktı.

Şampiyonluk mücadelesi üç gün sürecek

Üç gün boyunca devam edecek müsabakalarda genç taekwondocular, dereceye girebilmek ve illerini en iyi şekilde temsil edebilmek için kıyasıya mücadele edecek.

Karabük'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Türkiye Şampiyonası, 27 Ağustos'ta yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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