Karabük'te ANALİG Judo 1.Etap Grup Müsabakaları başladı

Karabük'ün ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo 1. Etap Grup Müsabakaları'nda sporcular, bir üst tura yükselmek için tatamiye çıktı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo 1. Etap Grup Müsabakaları, Karabük'te 10 ilden yaklaşık 100 sporcu, antrenör ve idarecinin katılımıyla başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda açılış seremonisine Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Şube Müdürü Handan Karaman ile Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sporcuların geçit töreni gerçekleştirildi. Açılışta konuşan İl Müdürü Coşkun Güven, Anadolu Yıldızlar Ligi'nin genç sporcuların gelişimine önemli katkı sunduğunu belirterek, organizasyona katılan sporcu, antrenör ve idarecilere başarı diledi.

Karabük'ün önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Güven, müsabakaların dostluk, kardeşlik ve centilmenlik ruhu içinde geçmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve sporcular toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılış seremonisinin ardından başlayan müsabakalarda sporcular, iki gün sürecek organizasyonda bir üst aşamaya yükselmek için mücadele edecek. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı