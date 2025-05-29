Anadolu Üniversitesi Wushu Taolu Türkiye Şampiyonu

Anadolu Üniversitesi sporcuları Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Wushu Taolu Türkiye Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazandı.

Wushu Taolu Türkiye Şampiyonası, 25-27 Mayıs tarihleri arasında Sakarya'da gerçekleştirildi. Şampiyonaya, Eskişehir'den Anadolu Üniversitesi sporcuları katılım sağladı. Bayan Cha Quan ve Silahlı Form kategorilerinde Elif Akyüz, 2 altın madalya kazandı. Zeynep Akyüz ise Bayan Baguazhang ve Silahlı Form kategorilerinde 2 altın madalya elde etti. Bu sonuçlarla birlikte, Anadolu Üniversitesi sporcuları toplamda 4 altın madalya kazanarak Wushu Taolu genel klasman Türkiye Şampiyonu oldu. - ESKİŞEHİR