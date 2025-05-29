Anadolu Üniversitesi Wushu Taolu Türkiye Şampiyonu

Anadolu Üniversitesi Wushu Taolu Türkiye Şampiyonu
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Anadolu Üniversitesi sporcuları, Wushu Taolu Türkiye Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Elif Akyüz ve Zeynep Akyüz, farklı kategorilerde sergiledikleri performansla takıma büyük katkı sağladı.

Anadolu Üniversitesi sporcuları Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Wushu Taolu Türkiye Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazandı.

Wushu Taolu Türkiye Şampiyonası, 25-27 Mayıs tarihleri arasında Sakarya'da gerçekleştirildi. Şampiyonaya, Eskişehir'den Anadolu Üniversitesi sporcuları katılım sağladı. Bayan Cha Quan ve Silahlı Form kategorilerinde Elif Akyüz, 2 altın madalya kazandı. Zeynep Akyüz ise Bayan Baguazhang ve Silahlı Form kategorilerinde 2 altın madalya elde etti. Bu sonuçlarla birlikte, Anadolu Üniversitesi sporcuları toplamda 4 altın madalya kazanarak Wushu Taolu genel klasman Türkiye Şampiyonu oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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