Anadolu Üniversitesi TFF 3. Lig'de bekleneni veremedi

TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonuna galibiyetlerle başlayan Anadolu Üniversitesi son maçlarda bekleneni veremedi.

Eskişehir'in profesyonel futbol liglerindeki tek temsilcisi olan Anadolu Üniversitesi, TFF 3. Lig 2. Grupta ligin ilk iki haftasında Sapanca Gençlik ve Eynesil Belediyespor'a karşı 1-0'lık galibiyetler alarak sezona başladı. Mavi-beyazlı ekipte daha sonraki karşılaşmalarda gol yollarında problem dikkat çekti. Ligin 3. haftasında deplasmanda Amasyaspor FK'ya tek golle yenilen Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası sınavında Sincan Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Eskişehir temsilcisi, bu mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak kupaya erken veda etti. Anadolu Üniversitesi ligin 4. haftasında sahasında Karadeniz ekibi Pazarspor'u sahasında konuk etti. Maça 7'nci dakikada yediği golle 1-0 mağlup başlayan Eskişehir ekibi, bir puanı konuk takımın oyuncusu Ensar Çavuşoğlu'nun 89'uncu dakikada kendi kalesine attığı golle kurtardı.

Ligin ilk dört haftasını 2 galibiyet ve birer beraberlik ve mağlubiyetle 7 puanla geçen Anadolu Üniversitesi gol averajıyla grupta 5. basamakta yer alıyor. Anadolu Üniversitesi ligin 5. Haftasında 8 Ekim Pazar günü deplasmanda Turgutluspor ile kozlarını paylaşacak. - ESKİŞEHİR