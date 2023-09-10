Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Sapanca Gençlikspor'u 1-0 mağlup etti

TFF 3. Lig'in ilk haftasında Sapanca Gençlikspor'la karşılan Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Rıdvan Coşkun'un 45'inci dakikadaki golüyle 1-0 galip oldu.

TFF 3. Lig'de ilk hafta maçları başladı. Bu çerçevede deplasmana çıkan Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Sapanca Gençlikspor'la karşılaştı. Sapanca Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen maçta Rıdvan Coşkun'un 45'inci dakikada attığı golle öne geçen Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, 90 dakikalık mücadelenin sonunda galip taraf oldu. Lige Sapanca'da galibiyetle başlayan Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü deplasmandan 3 puanla ayrılırken, önümüzdeki hafta Eynesil Belediyespor ile mücadele edecek. - ESKİŞEHİR