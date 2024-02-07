Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Engin Çalışır ile anlaştı

Eskişehir'in TFF 3. Lig temsilcisi Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Engin Çalışır ile anlaştı.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, geçtiğimiz gün teknik direktör Sertaç Gezer ile yollarını ayırmıştı. Mavi-beyazlı kulübün yeni teknik adamı belli oldu. Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, son olarak Başakşehir U19 takımını çalıştıran ve kariyerinde Altıntepsi, İstanbulspor, Orduspor, Kasımpaşa, Ünyespor, Bayrampaşa, Tepecikspor, Beşiktaş U17 ve Altınova kulülerinde teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan, futbolculuk kariyerinde bir dönem Eskişehirspor forması giyen teknik direktör Engin Çalışır ile anlaşma sağladı. Ayrıca hafta sonu oynanacak Pazarspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Engin Çalışır yönetiminde çalışmalara başladı. Engin Çalışır'ın ilk antrenmanını kulüp başkanı Galip Özsarı ve yöneticileri de takip etti. - ESKİŞEHİR