Anadolu Üniversitesi, orta saha oyuncusu Yusuf Oral'ı transfer etti

2023-24 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Anadolu Üniversitesi, orta saha oyuncusu Yusuf Oral ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş altyapısından yetişen Yusuf Oral, daha önce Kuşadasıspor ve Şile Yıldız'da forma giymişti.

Yaz transfer döneminde transferde hız kesmeyen TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Anadolu Üniversitesi, orta saha oyuncusu Yusuf Oral'a imza attırdı.

2023-24 sezonu için takviyelere devam eden Anadolu Üniversitesi, bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Mavi-beyazlı kulüp, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Oral ile 2 yıllığına sözleşme imzaladığını açıkladı. Beşiktaş altyapısından yetişen, geçmiş yıllarda Kuşadasıspor ve Şile Yıldız'da forma giyen Yusuf Oral TFF 3. Lig'de 34 karşılaşmada oynadı. Anadolu Üniversitesi, dış transfer çerçevesinde şimdiye dek Şener Özcan, Onur Garip, Bilal Can İner, Bayram Kılıç, Yiğit Kotan, Yiğit Utku Gök, Emirhan Subaş, Yasin Yener, Metin Emre Karaal ve Mahmut Boz'u renklerine bağladı. - ESKİŞEHİR