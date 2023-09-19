Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı'nın Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda rakibi Sincan Belediyespor oldu

Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Sincan Belediyespor ile eşleşti. Maç tarihi ve saati ilerleyen günlerde belli olacak.

Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı'nın Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda rakibi Başkent ekibi Sincan Belediyespor oldu.

2023-2024 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu Eşleşmeleri Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde belli oldu. Kura çekimiyle belli olan eşleşmelerde Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı'nın rakibi Başkent ekibi Sincan Belediyespor oldu. Maç tarihi ve saati ilerleyen günlerde belli olacak. - ESKİŞEHİR