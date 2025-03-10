Anadolu Üniversitesi Erkek Kros Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Türkiye Kros Şampiyonasında Anadolu Üniversitesi Erkek Kros Takımı büyük başarı gösterdi. 6-7 Mart tarihlerinde Aydın Kuşadası'nda düzenlenen şampiyonadan Anadolu Üniversitesi Takımı kupa ile döndü. Anadolu Üniversitesi öğrencileri Ayhan Bilir, Cenk Özgüler, Onur Altın ve Koray Şahin'den oluşan Erkek Kros Takımı 20 üniversitenin katıldığı turnuvayı aldıkları dereceler ile ilk sırada bitirerek Türkiye Şampiyonu oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor