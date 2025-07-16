Anadolu Efes, Yunan Pivot Georgios Papagiannis ile Anlaştı

Anadolu Efes, Yunan Pivot Georgios Papagiannis ile Anlaştı
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Anadolu Efes, Fransa'nın AS Monaco takımında forma giyen Yunan basketbolcu Georgios Papagiannis ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Papagiannis, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko'da oynamıştı.

ANADOLU Efes, Fransa temsilcisi AS Monaco'da forma giyen Yunan basketçi Georgios Papagiannis ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Pivot mevkisinde görev alan Papagiannis, 2023/24 sezonunda Fenerbahçe Beko'da forma giymişti.

28 yaşındaki oyuncu, Monaco forması ile bu sezon EuroLeague'de 29 karşılaşmada 16: 30 dakika ortalama süre alarak maç başına 7,3 sayı, 3,4 ribaunt ve 0,5 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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