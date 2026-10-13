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Anadolu Efes, yarın Bayern Münih'i ağırlayıp EuroLeague'de 17. randevusuna çıkacak

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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi (EuroLeague) 5. hafta maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak; iki takım EuroLeague'de 17. kez karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi (EuroLeague) 5. hafta maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 mücadelede 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 15. sırada girdi.

Deplasmanda Barcelona, Kızılyıldız ve son şampiyon Olympiakos'a yenilen lacivert-beyazlı ekip, sahasında ise Real Madrid'i mağlup etti.

EuroLeague'de oynadığı maçların 1'ini kazanan ve 3'ünü kaybeden Bayern Münih, 17. basamakta yer aldı.

İki takımın Avrupa Ligi'nde 17. randevusu

Anadolu Efes ile Bayern Münih, EuroLeague'de 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2018-2019 sezonundan bu yana oynanan 16 müsabakanın 10'unu lacivert-beyazlılar, 6'sını Almanya ekibi kazandı.

Bu sezon Avrupa'da ikinci kez taraftarının önüne çıkacak Anadolu Efes, Bayern Münih'e karşı son 5 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Avrupa kupalarında 918. karşılaşma

Anadolu Efes, Bayern Münih maçıyla Avrupa'da 918. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 917 karşılaşmada 507 galibiyet, 410 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise 670. maçını yapacak. Geride kalan 669 müsabakanın 350'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 319'unda da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA
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