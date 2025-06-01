Anadolu Efes Yarı Finale Yükseldi

Anadolu Efes Yarı Finale Yükseldi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes, Mersin Spor'u deplasmanda 84-81 mağlup ederek seriyi 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız

Mersin Spor : Olaseni 14, Cobbs 10, Cruz 27, Canberk Kuş 8, Manek 15, Pineiro 2, Efienayi 5, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı

Anadolu Efes : Bryant 15, Rıdvan Öncel 8, Thompson 4, Oturu 9, Willis 6, Larkin 9, Dozier 17, Poirier 6, Ercan Osmani 10, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 18-25

Devre: 38-52

3. Periyot: 61-66

Beş faulle çıkan: 39.50 Cruz (Mersin Spor )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor'u 84-81 yendi.

Seride durumu 2-0 yapan Anadolu Efes, yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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