Virtus Bologna: 91-60
Güncelleme:
Anadolu Efes, EuroLeague'in 28'inci haftasında evinde İtalya'nın Virtus Bologna takımını 91-60'lık skorla mağlup ederek 9'uncu galibiyetini aldı. Son iki maçında da galip gelen Anadolu Efes, serisini 3 maça çıkararak çıkışını sürdürdü.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Emilio Perez, Piotr Pastusiak, Christian Theis

ANADOLU EFES: Weiler-Babb 3, PJ Dozier 10, Loyd 4, Ercan Osmani 13, Poirier 6, Jones 4, Swider 22, Lee 18, Şehmus Hazer 10, Cordinier 1

VIRTUS BOLOGNA: Edwards 8, Vildoza 6, Jallow 8, Diouf 7, Niang 2, Morgan 12, Smailagic 12, Akele 2, Diarra 1, Ferrari 2, Hackett, Alston Jr

1'İNCİ PERİYOT: 22-19

DEVRE: 43-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-45

Anadolu Efes, EuroLeague'in 28'inci haftasında evinde konuk ettiği İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 91-60 mağlup etti. Son iki maçında Valencia Basket ve Zalgiris Kaunas'ı yenen Anadolu Efes, serisini 3 maça çıkararak 9'uncu galibiyetini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
