Anadolu Efes, Virtus Bologna ile EuroLeague'de 10. Randevusuna Çıkıyor

Güncelleme:
Basketbol Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Anadolu Efes sezon başında çıktığı 9 maçta 3 galibiyet elde ederken, Virtus Bologna 4 galibiyetle mücadele ediyor. Maç, yarın PalaDozza'da saat 22.30'da başlayacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında Anadolu Efes, yarın İtalya temsilcisi Virtus Bologna'ya konuk olacak.

PalaDozza'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 müsabakada 3 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 16. sırada girdi.

Organizasyonda çıktığı 9 maçın 4'ünü kazanan ve 5'inde mağlup olan Virtus Bologna ise 14. basamakta yer aldı.

İki takım arasında 10. randevu

Anadolu Efes ile Virtus Bologna, Basketbol Avrupa Ligi'nde 10. kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda iki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana oynanan 9 müsabakanın 5'ini lacivert-beyazlı takım, 4'ünü ise İtalya temsilcisi kazandı.

Avrupa Ligi'nde 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, geçen sezon Virtus Bologna'yı 76-67 ve 89-68'lik skorlarla mağlup etmişti.

Avrupa'da 885. randevu

Anadolu Efes, Virtus Bologna müsabakasıyla Avrupa kupalarında 885. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 884 karşılaşmada 497 galibiyet, 387 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise 637. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 636 maçın 340'ını kazanırken, 296'sında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
