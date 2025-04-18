Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında oynayacakları maçlar, THY Euroleague play-off'ları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka- Anadolu Efes müsabakalarının tehir edildiği bildirildi.

EUROLEAGUE'DEKİ RAKİPLERİ PANATHINAIKOS VE PARIS

THY Euroleague play-off'larında Anadolu Efes, son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko ise Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ile Fenerbahçe, 3 galibiyete ulaşacak takımların Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde ilk 2 maçlarını 22 ve 24 Nisan'da oynayacak.