Anadolu Efes'ten Cole Swider Transferi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, NBA'de Toronto Raptors forması giymiş olan 26 yaşındaki forvet Cole Swider'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Swider, 2025-2026 sezonunda lacivert-beyazlı takımın oyuncusu olacak.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Cole Swider'ı transfer ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda Anadolu Efes'te yer alacak.

Swider, son olarak Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors forması giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
