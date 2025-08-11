Anadolu Efes'ten Cole Swider Transferi
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, NBA'de Toronto Raptors forması giymiş olan 26 yaşındaki forvet Cole Swider'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Swider, 2025-2026 sezonunda lacivert-beyazlı takımın oyuncusu olacak.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Cole Swider'ı transfer ettiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda Anadolu Efes'te yer alacak.
Swider, son olarak Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors forması giydi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor